Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?

Даже Килиан Мерфи не спас «Храм костей» от провала: продолжение фильма под вопросом

Где же на самом деле похоронили Ибрагима-пашу: есть 2 версии, но их в «Великолепном веке» не раскрыли

Лишь один российский фильм в 2025 году заработал за границей $1,8 млн — и это не «Мастер и Маргарита» (он на 2-ом месте)

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

«Кровь текла, стоны не стихали»: фильм Кончаловского о «запрещенной» любви был в черных списках СССР дольше 20 лет

Ищете что-то похожее на «Хрустальный»? Попробуйте этот детектив с Чинаревым – 297+ тысяч зрителей уже оценили

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

«Брат 2» даже не в топ-25, «Горько» выше «Жмурок»: 100 кинокритиков назвали лучшие российские фильмы в истории

Самый жестокий момент «Морозко» списали с реальной жизни: вот зачем девушек увозили в лес