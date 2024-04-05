Оповещения от Киноафиши
«Наследник»
1
Шугар 2024 - 2026, 2 сезон
К сожалению, постер отсутствует
Sugar
18+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
19 июня 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
8
Продолжительность сезона
5 часов 20 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
17
голосов
7.4
IMDb
График выхода новых серий Шугар 2 сезона
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
TBA
Сезон 2
Серия 1
19 июня 2026
TBA
Сезон 2
Серия 2
26 июня 2026
TBA
Сезон 2
Серия 3
3 июля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 4
10 июля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 5
17 июля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 6
24 июля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 7
31 июля 2026
TBA
Сезон 2
Серия 8
7 августа 2026
