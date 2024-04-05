Оповещения от Киноафиши
Шугар 2024 - 2026, 2 сезон

Sugar 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 19 июня 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 20 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 17 голосов
7.4 IMDb

График выхода новых серий Шугар 2 сезона

Сезон 1
Сезон 2
TBA
Сезон 2 Серия 1
19 июня 2026
TBA
Сезон 2 Серия 2
26 июня 2026
TBA
Сезон 2 Серия 3
3 июля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 4
10 июля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 5
17 июля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 6
24 июля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 7
31 июля 2026
TBA
Сезон 2 Серия 8
7 августа 2026
