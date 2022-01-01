Отзывы о сериале «Не оставляй меня»

Элена Зонин (Виттория Пуччини) служит в римском отделе полиции, расследующем преступления против детей. Холодным зимним утром в вечно зеленых водах ее родной Венеции находят тело мальчика-подростка. Местный не отличающийся бурной фантазией офицер Даниэле Вианелло (Алессандро Ройя), приходящийся, по счастливому стечению драматургических обстоятельств, любовью юности Элены, приходит к выводу, что это самоубийство. Однако прибывшая в родной город Элена считает, что мальчика, страдающего от астмы,…
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