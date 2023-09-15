Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Лето на серфе 2022 - 2023, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Лето на серфе
Киноафиша Сериалы Лето на серфе Сезоны Сезон 2

Surviving Summer
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 сентября 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Лето на серфе»

Во 2-м сезоне сериала «Лето на серфе» продолжается история бунтарки из Нью-Йорка, которая после исключения из школы оказалась в Австралии, где завела дружбу с местными серферами. В скором времени их связь стала источником проблем для главной героини. Напомним, в финале предыдущего сезона Поппи, помня о своей матери, становится капитаном команды во время соревнований против конкурирующих серф-клубов. Марлон хочет произвести впечатление на своих новых приятелей, совершив печально известный брейк. Ари и Саммер вместе пробираются на соревнования на острове Джарра. Марго приезжает, чтобы забрать Саммер домой...

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
6.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий сериала Лето на серфе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Отбор Selection
Сезон 2 Серия 1
15 сентября 2023
Сбор команды Team Bonding
Сезон 2 Серия 2
15 сентября 2023
Подожди Wait For It
Сезон 2 Серия 3
15 сентября 2023
Место за столом A Seat at the Table
Сезон 2 Серия 4
15 сентября 2023
Чистка Purge
Сезон 2 Серия 5
15 сентября 2023
Обещаю I Promise
Сезон 2 Серия 6
15 сентября 2023
Придется терпеть Suck It Up
Сезон 2 Серия 7
15 сентября 2023
Рискни Send It
Сезон 2 Серия 8
15 сентября 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
Слишком много смертей, что уже даже не смешно: неужели над «Бандитским Петербургом» и правда висит проклятие?
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше