Во 2-м сезоне сериала «Лето на серфе» продолжается история бунтарки из Нью-Йорка, которая после исключения из школы оказалась в Австралии, где завела дружбу с местными серферами. В скором времени их связь стала источником проблем для главной героини. Напомним, в финале предыдущего сезона Поппи, помня о своей матери, становится капитаном команды во время соревнований против конкурирующих серф-клубов. Марлон хочет произвести впечатление на своих новых приятелей, совершив печально известный брейк. Ари и Саммер вместе пробираются на соревнования на острове Джарра. Марго приезжает, чтобы забрать Саммер домой...