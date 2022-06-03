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Лето на серфе 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Лето на серфе
Киноафиша Сериалы Лето на серфе Сезоны Сезон 1

Surviving Summer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 июня 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Лето на серфе»

В 1 сезоне сериала «Лето на серфе» в центре событий оказывается девочка-подросток по имени Саммер Торрес. Ее переходный возраст протекает весьма непросто, особенно для родителей. Постоянный бунт приводит к тому, что Саммер исключают из городской школы. В связи с этим девочке приходится подчиниться воле взрослых и переехать в Австралию, чтобы жить с приятелями семьи. Сначала Саммер ни за что не хочет принимать правила местной жизни, а окружение кажется ей невероятно скучным. Все меняется, когда он заводит дружбу с парнями, которые занимаются серфингом, и влюбляется в одного из них.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий сериала Лето на серфе График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Изгнание Exile
Сезон 1 Серия 1
3 июня 2022
Большие планы Big Plans
Сезон 1 Серия 2
3 июня 2022
Тренировочный день Training Day
Сезон 1 Серия 3
3 июня 2022
Стыд Shame
Сезон 1 Серия 4
3 июня 2022
Держите спонсоров счастливыми Keep the Sponsors Happy
Сезон 1 Серия 5
3 июня 2022
Никакого давления No Pressure
Сезон 1 Серия 6
3 июня 2022
Для Лайны For Laynah
Сезон 1 Серия 7
3 июня 2022
Лестница Stairway
Сезон 1 Серия 8
3 июня 2022
Идти Go
Сезон 1 Серия 9
3 июня 2022
Остаться Stay
Сезон 1 Серия 10
3 июня 2022
График выхода всех сериалов
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