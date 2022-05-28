В 1 сезоне сериала «Свадебный марш» Ирина собиралась выйти замуж за любимого мужчину, от которого была беременна. Однако ложь и трагическая случайность разлучили их. Молодая женщина даже не представляла себе, что спустя столько лет снова встретит свою первую любовь. Все началось с того, что отец Иры серьезно заболел. Чтобы заработать ему на операцию, Ирина соглашается организовать свадьбу для девушки по имени Юлиана, дочери олигарха Золотова. Крупный заказ может решить финансовые трудности Иры и спасти жизнь ее отцу. Во время встречи с молодоженами героиня выясняет, что женихом является ее бывший избранник.