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Свадебный марш 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Свадебный марш
Киноафиша Сериалы Свадебный марш Сезоны Сезон 1

Свадебный марш 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Свадебный марш»

В 1 сезоне сериала «Свадебный марш» Ирина собиралась выйти замуж за любимого мужчину, от которого была беременна. Однако ложь и трагическая случайность разлучили их. Молодая женщина даже не представляла себе, что спустя столько лет снова встретит свою первую любовь. Все началось с того, что отец Иры серьезно заболел. Чтобы заработать ему на операцию, Ирина соглашается организовать свадьбу для девушки по имени Юлиана, дочери олигарха Золотова. Крупный заказ может решить финансовые трудности Иры и спасти жизнь ее отцу. Во время встречи с молодоженами героиня выясняет, что женихом является ее бывший избранник.

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Список серий 1-го сезона сериала «Свадебный марш» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
28 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
28 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
28 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
28 мая 2022
График выхода всех сериалов
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