Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Моана»
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Черная птица
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Вся информация о сериале
Золотой глобус 2023
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2023
Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Победитель
Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Номинант
Outstanding Supporting Actor in a Limited or Anthology Series or Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2023
Лучшая мужская роль
Номинант
Премия Гильдии киноактеров США 2023
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
Выдающаяся роль мужского актера в телефильме или ограниченном сериале
Номинант
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