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Киноафиша Сериалы Gran Turismo
Gran Turismo ( - …) Gran Turismo
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
О чем сериал

«Gran Turismo» – это приключенческий сериал, основанный на сюжете одноименной гоночной компьютерной игры. Главный герой истории – молодой парень, увлеченный гонками. Пока что он лишь стритрейсер-любитель, но в его мечтах – главные мировые трассы и соревнования, на которых он мог бы показать все свои таланты. Набрав несколько кредитов в разных фирмах, юноша покупает свою первую собственную подержанную «Хонду». Конечно, этот автомобиль не годится для «Формулы-1», но вполне подходит для начала пути.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
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