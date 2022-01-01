«Gran Turismo» – это приключенческий сериал, основанный на сюжете одноименной гоночной компьютерной игры. Главный герой истории – молодой парень, увлеченный гонками. Пока что он лишь стритрейсер-любитель, но в его мечтах – главные мировые трассы и соревнования, на которых он мог бы показать все свои таланты. Набрав несколько кредитов в разных фирмах, юноша покупает свою первую собственную подержанную «Хонду». Конечно, этот автомобиль не годится для «Формулы-1», но вполне подходит для начала пути.