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Американская мечта Джорджа Карлина 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Американская мечта Джорджа Карлина
Киноафиша Сериалы Американская мечта Джорджа Карлина Сезоны Сезон 1

George Carlin's American Dream
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 2
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Американская мечта Джорджа Карлина»

В 1 сезоне сериала «Американская мечта Джорджа Карлина» в центре событий оказывается культовый американский стендап-комик, актер, писатель и сценарист. Карлин славился своей политической проницательностью и умением предсказывать многие события мировой значимости. Его блестящий черный юмор, точные наблюдения и меткие высказывания на тему психологии и религии сделали его кумиром не одного поколения. Он оставался успешным и востребованным вплоть до своей смерти в 2008 году. Юмористический номер под названием «Семь грязных слов» вызвал широкий общественный резонанс и даже попал под судебное разбирательство.

Рейтинг сериала

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8.3 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Американская мечта Джорджа Карлина» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Часть 1 Part 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2022
Часть 2 Part 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2022
График выхода всех сериалов
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