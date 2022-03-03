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Полночь в отеле Пера Палас 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полночь в отеле Пера Палас
Киноафиша Сериалы Полночь в отеле Пера Палас Сезоны Сезон 1

Pera Palas'ta Gece Yarısı 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 марта 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 5 часов 52 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Полночь в отеле Пера Палас»

В 1 сезоне сериала «Полночь в отеле Пера Палас» юная журналистка по имени Эсра работает в крупном глянцевом журнале. Однажды девушка получает свое первое по-настоящему серьезное задание: написать репортаж из гостиницы Пера Палас. Это старинный отель с известной и местами мистической историей, в номерах которого сокрыто немало тайн. Эсра приезжает в гостиницу и решает в одиночестве побродить по комнатам, чтобы проникнуться атмосферой. Но случайно она перемещается во времени и попадает в 1919 год. Сперва девушка хочет лишь вернуться домой, но вскоре она понимает, что от нее теперь зависит судьба всей Турции и самого Ататюрка.

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Список серий сериала Полночь в отеле Пера Палас График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Путешествие Yolculuk
Сезон 1 Серия 1
3 марта 2022
Корни Kökler
Сезон 1 Серия 2
3 марта 2022
Секрет Gizli
Сезон 1 Серия 3
3 марта 2022
Исчезновение Mefkud
Сезон 1 Серия 4
3 марта 2022
Что посеешь, то и пожнешь Men Dakka Dukka
Сезон 1 Серия 5
3 марта 2022
Жизнь или смерть Hayat-ı Memat
Сезон 1 Серия 6
3 марта 2022
Противостояние Yüzleşme
Сезон 1 Серия 7
3 марта 2022
Противостояние Zenberek
Сезон 1 Серия 8
3 марта 2022
График выхода всех сериалов
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