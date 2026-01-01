Эта женская военная драма чуть не привела к трагедии на съемках: лучшая роль могла стать для Ароновой последней

14 241 903 просмотра — и не зря: почему серия «Раз - картошка, два - морковка!» из «Маши и Медведя» так цепляет

В такого Брагина не влюбились бы: эта 19-серийная мелодрама захватывает, но Колесникова в ней не люблю

«Полюбить – так королеву», пройти тест – так на 5/5: вспомните фильм СССР по вдохновляющей цитате

Вот идеальный сериал для тех, кто повернут на космосе и тащится от «Марсианина»: 27 марта вернется с новым сезоном

«Царевна-лягушка 2» на «Большой земле»: топ-5 главных российских фильмов марта-2026 – куда идти с женой, куда с детьми?

Тысячи километров проехал без прав и опыта: Иваныч из «Дальнобойщиков» не умел водить

Прежде чем бежать в кино на «Царевну-лягушку 2»: вспоминаем 5 важных моментов из первой части, без которых ничего не понять

Китайцы выпустили «ответку» Миядзаки: их аниме пылилось год, прежде чем стать хитом

«Сериал многое упускает»: на Западе сравнили «Мастера и Маргариту» Локшина и Бортко – нашли у старой экранизации 2 проблемы