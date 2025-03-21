Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Киноафиша
Сериалы
Прометей
Статьи
Статьи о сериале «Прометей»
О сериале
Сезоны
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Статьи о сериале «Прометей»
Вся информация о сериале
Этот российский сериал подозрительно похож на хитовый «Манифест»: совпадения невозможно игнорировать
Плагиат или творческое вдохновение?
1 комментарий
21 марта 2025 11:50
Русский ответ Нетфликс: стоит ли ждать продолжение «Прометея» после неожиданной концовки 1 сезона
Проект стал хитом стримингов, несмотря на огрехи со звуком.
6 комментариев
11 января 2025 18:07
В основе «Прометея» — реальные события? Все, что нужно знать о сериале, покорившем российские стриминги
Команда создала впечатляющее промо, в недостоверность которого сложно поверить.
3 комментария
13 декабря 2024 12:48
«У нас есть Netflix дома»: сериал «Прометей» вовсе не идеален, но достоин внимания, и вот почему
Под этот фантастический детектив точно не получится уснуть.
Написать
8 декабря 2024 17:38
«Невский» и «Мосгаз» на Западе не в моде: 5 российских сериалов 2024 с оценкой 8+ на IMDb
Криминал в США не в фаворе. По крайней мере, на телеэкранах.
Написать
7 декабря 2024 11:50
Алтайская загадка в духе «Остаться в живых»? Рассказываем о неоднозначных впечатлениях от сериала «Прометей»
Детектив интригует, но есть нюансы.
1 комментарий
5 декабря 2024 14:15
Пропавший самолет, смешные вампиры и «как у Netflix»: топ-3 российских мистических сериала, которые выйдут в декабре
Проекты на любой вкус — посмеяться, испугаться и подумать.
Написать
4 декабря 2024 11:21
Зачем в «Великолепном веке» наложницы надевали «ночную броню»: даже Хюррем не спала обнаженной, но почему?
Зачем Ибрагим-паша ежедневно примерял одежду Сулеймана? В «Великолепном веке» показали лишь часть правды
Пуаро и Шерлок нервно курят в стороне, а Агата Кристи завидует: на Netflix вышел мини-сериал, который заткнет за пояс даже «Достать ножи»
«Увидимся в Аду, на той стороне»: вернуть Ривза в «Джона Уика 5» можно лишь одним способом — но боевик превратится в мистику
Даже Кинг признал, что фильм «Долгая прогулка» страшнее книги: и эти 6 экранизаций Короля ужасов тоже в разы мрачнее оригинала
«Атака титанов» пролетела мимо топ-5 самых кровавых и жестоких аниме в истории: с №1 не поспоришь, но остальное…
«Это что, экранизация Battlefield?»: немцы сняли фильм о ВОВ, и его подняли на смех даже в Европе (описание сюжета — уже огромный ляп)
На «Одних из нас» с «Ходячими» свет клином не сошелся: про эти 5 зомби-сериалов в России слышали единицы (и да, №1 — это ромком)
«Узнай кино по цитате» — прошлый век: зато лишь реальные знатоки советских фильмов угадают крылатую фразу по кадру (тест)
«В 10 раз круче, и со смыслом»: этот малоизвестный советский фильм со Збруевым зрители всерьез сравнивают с «Доктором Хаусом»
Финал «Темного рыцаря» считается лучшим в истории супергероики: но у Нолана были совсем другие планы на концовку с Бэтменом
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667