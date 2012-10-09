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Девушки и танки 2012 - 2013, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Девушки и танки
Киноафиша Сериалы Девушки и танки Сезоны Сезон 1

Girls und Panzer
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Девушки и танки»

В 1 сезоне сериала «Девушки и танки» события разворачиваются в старшей школе для девочек, где члены студенческого совета заняты войнами на танках. В их мире танковые войны являются традиционным боевым искусством для девочек. Главная героиня, 17-летняя Михо Нисидзуми, приходит в Оарай и вскоре получает предложение от президента совета присоединиться к битве. Михо делает успехи и быстро становится главнокомандующей. Она управляет одним из танковых экипажей и принимает участие в чемпионате по сэнся-до. Девочке обязательно нужна победа, ведь в противном случае школу могут закрыть.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Девушки и танки» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я выбираю путь танкистки! Tankery, Here It Comes
Сезон 1 Серия 1
9 октября 2012
Я буду на борту танка! I'll Board the Tank!
Сезон 1 Серия 2
16 октября 2012
Я присоединюсь к битве! I'll Join the Fight!
Сезон 1 Серия 3
23 октября 2012
Главнокомандующий, вы справитесь! I'll Do My Best As Commander!
Сезон 1 Серия 4
30 октября 2012
Корпус опытных Шерманов! An Experienced Sherman Army Corps!
Сезон 1 Серия 5
6 ноября 2012
Первый раунд достигает апогея! The First Round Reaches Its Climax!
Сезон 1 Серия 6
20 ноября 2012
На очереди Анцио! Up Next is Anzio!
Сезон 1 Серия 7
27 ноября 2012
Против «Правды»! We're Fighting Pravda!
Сезон 1 Серия 8
4 декабря 2012
В отчаянном положении! Last Ditch Effort!
Сезон 1 Серия 9
11 декабря 2012
Одноклассница! Classmates!
Сезон 1 Серия 10
18 декабря 2012
Это жестокая битва! The Battle Gets Fierce
Сезон 1 Серия 11
19 марта 2013
Этот бой не будет отменен! This Fight Won't Be Dismissed!
Сезон 1 Серия 12
26 марта 2013
График выхода всех сериалов
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