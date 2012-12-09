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Постер к сериалу Девушки и танки
Киноафиша Сериалы Девушки и танки Сезоны
Девушки и танки (2012 - 2013), список сезонов Girls und Panzer
Год выпуска 2012
Страна Япония
Эпизод длится 25 минут
Телеканал Tokyo MX
Список сезонов сериала «Девушки и танки»
Девушки и танки - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2012, 12 эпизодов
 
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