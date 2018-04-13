Оповещения от Киноафиши
Full Metal Panic? Fumoffu
16+
Название
Full Metal Panic! Invisible Victory
Премьера сезона
13 апреля 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 36 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
11
голосов
7.6
IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Zero Hour
Сезон 4
Серия 1
13 апреля 2018
Damage Control
Сезон 4
Серия 2
20 апреля 2018
Big One Percent
Сезон 4
Серия 3
27 апреля 2018
On My Own
Сезон 4
Серия 4
4 мая 2018
Intermission
Сезон 4
Серия 5
11 мая 2018
Welcome to the Jungle
Сезон 4
Серия 6
18 мая 2018
Rotten Repose
Сезон 4
Серия 7
25 мая 2018
One-Man Force
Сезон 4
Серия 8
1 июня 2018
The Fallen Witch
Сезон 4
Серия 9
8 июня 2018
Onward, Onward
Сезон 4
Серия 10
15 июня 2018
Stormy Night
Сезон 4
Серия 11
19 июля 2018
Make My Day
Сезон 4
Серия 12
19 июля 2018
