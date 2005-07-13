Оповещения от Киноафиши
Full Metal Panic? Fumoffu
16+
Название
Full Metal Panic! The Second Raid
Премьера сезона
13 июля 2005
Год выпуска
2005
Количество серий
13
Продолжительность сезона
4 часа 59 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
11
голосов
7.6
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Стальная тревога? Фумоффу»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ending Day By Day
Сезон 3
Серия 1
13 июля 2005
Scenes Underwater
Сезон 3
Серия 2
20 июля 2005
The Dungeon and The Dragon
Сезон 3
Серия 3
27 июля 2005
Daylight
Сезон 3
Серия 4
3 августа 2005
Lovely Sicilia
Сезон 3
Серия 5
10 августа 2005
Edge of Heaven
Сезон 3
Серия 6
17 августа 2005
Left Behind
Сезон 3
Серия 7
24 августа 2005
Jungle Groove
Сезон 3
Серия 8
14 сентября 2005
Her Problem
Сезон 3
Серия 9
21 сентября 2005
The Two Hong Kongs
Сезон 3
Серия 10
28 сентября 2005
His Problem
Сезон 3
Серия 11
5 октября 2005
Burning Hong Kong
Сезон 3
Серия 12
12 октября 2005
Continuing Day by Day
Сезон 3
Серия 13
19 октября 2005
