Стальная тревога? Фумоффу 2003 - 2018 3 сезон

Full Metal Panic? Fumoffu 16+
Название Full Metal Panic! The Second Raid
Премьера сезона 13 июля 2005
Год выпуска 2005
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут

Рейтинг сериала

7.5
Оцените 11 голосов
7.6 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Стальная тревога? Фумоффу»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Ending Day By Day
Сезон 3 Серия 1
13 июля 2005
Scenes Underwater
Сезон 3 Серия 2
20 июля 2005
The Dungeon and The Dragon
Сезон 3 Серия 3
27 июля 2005
Daylight
Сезон 3 Серия 4
3 августа 2005
Lovely Sicilia
Сезон 3 Серия 5
10 августа 2005
Edge of Heaven
Сезон 3 Серия 6
17 августа 2005
Left Behind
Сезон 3 Серия 7
24 августа 2005
Jungle Groove
Сезон 3 Серия 8
14 сентября 2005
Her Problem
Сезон 3 Серия 9
21 сентября 2005
The Two Hong Kongs
Сезон 3 Серия 10
28 сентября 2005
His Problem
Сезон 3 Серия 11
5 октября 2005
Burning Hong Kong
Сезон 3 Серия 12
12 октября 2005
Continuing Day by Day
Сезон 3 Серия 13
19 октября 2005
