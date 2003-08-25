Оповещения от Киноафиши
Стальная тревога? Фумоффу 2003 - 2018 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша
Сериалы
Стальная тревога? Фумоффу
Сезоны
Сезон 2
Full Metal Panic? Fumoffu
16+
Название
Full Metal Panic? Fumoffu
Премьера сезона
25 августа 2003
Год выпуска
2003
Количество серий
12
Продолжительность сезона
4 часа 36 минут
Рейтинг сериала
7.5
Оцените
11
голосов
7.6
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Стальная тревога? Фумоффу»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
The Man From The South / Hostage Who Requires no Negotiation
Сезон 2
Серия 1
25 августа 2003
Hostility Passing-By / A Fruitless Lunchtime
Сезон 2
Серия 2
25 августа 2003
Summer Illusion of Steel
Сезон 2
Серия 3
1 сентября 2003
The Hamburger Hill of Art / Single Minded Stakeout!
Сезон 2
Серия 4
8 сентября 2003
The Hard Sell Fetish / The Patient of Darkness
Сезон 2
Серия 5
15 сентября 2003
The Pure Yet Impure Grappler / Trespassing on Good Faith
Сезон 2
Серия 6
6 октября 2003
Overdone Warcry
Сезон 2
Серия 7
13 октября 2003
A Goddess Comes to Japan (1): The Suffering
Сезон 2
Серия 8
20 октября 2003
A Goddess Comes to Japan (2): The Hot Spring
Сезон 2
Серия 9
27 октября 2003
A Fancy Without Honor or Humanity
Сезон 2
Серия 10
4 ноября 2003
Uncontrollable Bluebird
Сезон 2
Серия 11
10 ноября 2003
5th Period Hot Spot
Сезон 2
Серия 12
17 ноября 2003
График выхода всех сериалов
