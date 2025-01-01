Иссэй Цубаки Сагара! Сагара! Сагара!

[не видит, потому что очки не надел и ищет Сосукэ среди класса]

Сосукэ Сагара Надень очки, Цубаки

Иссэй Цубаки Заткнись! Почему ты не пришёл на дуэль?

Сосукэ Сагара Какая дуэль?

Иссэй Цубаки Не прикидывайся дураком, ты же знаешь, что вчера оставил вызов в твоем шкафчике!

Канаме Тидори [скользит] Значит, это был вызов

Сосукэ Сагара Для меня это новость...

Иссэй Цубаки Что? Ты хочешь сказать, что не прочитал его?

Сосукэ Сагара Боюсь, что не смог, я его разорвал.

Иссэй Цубаки Ты что, урод? На, Сагара!