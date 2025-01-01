Меню
Цитаты из сериала Стальная тревога? Фумоффу

Сержант Сагара Соске [к симулятору свиданий, который только что с ним распрощался] Подождите! Если вы прекратите переговоры, это может только привести к войне. Примите перемирие, и я выслушаю всё, что вы скажете. Давайте добьёмся компромисса!
Сержант Сагара Соске [направляет оружие на мальчика, приставшего к Канамэ] На этот раз я тебя отпущу, но если я увижу, что ты снова так будешь себя вести, я приду за тобой и за всеми твоими родственниками.
Сержант Сагара Сосуке [к симулятору свиданий] Я не ботан, я специалист!
Кана Мэ Чидори У меня нет сожалений. Я рада, что встретила тебя, Сосукэ Сагару.
Сосуке Сагара [к толпе истерящих студентов] Чего вы, черт возьми, плачете?
Канаме Чидори Тихо, ты! Мы все сейчас заняты размышлениями о человеческой совести. Ты просто стой там и угасай!
Сержант Сагара Соске Проблемы нет.
Канаме Чидори Замолчи!
Sousuke Sagara [осознав, что Канаме на свидании с другим парнем] Ну вот, теперь я понимаю, каково это — облегчение. Я чувствую себя очень ...
Мисс Кагурадзака Поскольку это мероприятие вне школьной территории, я прошу всех вести себя соответствующим образом
[резко поворачиваясь к Соусукe]
Мисс Кагурадзака Особенно к Сагаре! Понятно?
Соусукe Сагара Да, мэм. Я использую свои навыки, чтобы защитить честь нашей любимой школы. Это привилегия, мэм!
Мисс Кагурадзака Я имею в виду, вы понимаете значение слова "соответствующий"?
Соусукe Сагара Да. Я позабочусь о том, чтобы использовать подходящее оружие.
Мисс Кагурадзака Нет!
[вся класс вздрагивает]
Якудза [указывая на Канаме] Она та, кто натравила на нас этого чёртова Бонта-Куна!
Канаме Чидори [стоя за Сосукэ] Ну, ты хочешь подраться? Я снова позову Бонта-Куна! Он так тебя фумоффу сделает, что ты заплачешь!
Иссэй Цубаки Сагара! Сагара! Сагара!
[не видит, потому что очки не надел и ищет Сосукэ среди класса]
Сосукэ Сагара Надень очки, Цубаки
Иссэй Цубаки Заткнись! Почему ты не пришёл на дуэль?
Сосукэ Сагара Какая дуэль?
Иссэй Цубаки Не прикидывайся дураком, ты же знаешь, что вчера оставил вызов в твоем шкафчике!
Канаме Тидори [скользит] Значит, это был вызов
Сосукэ Сагара Для меня это новость...
Иссэй Цубаки Что? Ты хочешь сказать, что не прочитал его?
Сосукэ Сагара Боюсь, что не смог, я его разорвал.
Иссэй Цубаки Ты что, урод? На, Сагара!
Иссэй Цубаки [вместо этого сбивает уборщика тем же движением, которым собирался ударить Сосукэ] Ну, ты усвоил урок, Сагара?
Kaname Chidori [пытаясь выдавить Сосака из поезда] Если у тебя есть хоть капля жалости, избавь меня от мучений!
Сержант Мелисса Мау [после того как Курц вернулся в Убежище пьяным] О, это ты... тебе повезло, что я не влуплю тебе прямо сейчас...
Сержант Курц Вебер Моя ж..., да? Похоже на сексуальные домогательства...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Секи Томокадзу
Seki Tomokazu
Satsuki Yukino
Люси Кристиан
Luci Christian
Allison Keith
Вик Миньона
Vic Mignogna
