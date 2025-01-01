Иссэй Цубаки
Сагара! Сагара! Сагара!
[не видит, потому что очки не надел и ищет Сосукэ среди класса]
Сосукэ Сагара
Надень очки, Цубаки
Иссэй Цубаки
Заткнись! Почему ты не пришёл на дуэль?
Сосукэ Сагара
Какая дуэль?
Иссэй Цубаки
Не прикидывайся дураком, ты же знаешь, что вчера оставил вызов в твоем шкафчике!
Канаме Тидори
[скользит] Значит, это был вызов
Сосукэ Сагара
Для меня это новость...
Иссэй Цубаки
Что? Ты хочешь сказать, что не прочитал его?
Сосукэ Сагара
Боюсь, что не смог, я его разорвал.
Иссэй Цубаки
Ты что, урод? На, Сагара!
Иссэй Цубаки
[вместо этого сбивает уборщика тем же движением, которым собирался ударить Сосукэ] Ну, ты усвоил урок, Сагара?