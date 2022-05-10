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Ни к селу, ни к городу 2 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Ни к селу, ни к городу 2
Киноафиша Сериалы Ни к селу, ни к городу 2 Сезоны Сезон 1

Ни к селу, ни к городу 2 12+
Название Сезон 1
Премьера сезона 10 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Ни к селу, ни к городу 2»

В 1 сезоне сериала «Ни к селу, ни к городу 2» история жительницы Авдеевки Милы Жуковой продолжается. Она вновь обрела личное счастье со своим мужем Толиком. Кроме того, в их семье ожидается еще одно радостное событие – супруги наконец станут родителями. Толик убежден, что у него появится наследник. Он выбрал ему имя – Сережа – и все свободное время проводит за обустройством комнаты для первенца. Однако идиллию в семье Жуковых вновь нарушает бывшая любовница Толика, Валентина Дмитриевна. Оказывается, она тоже ждет ребенка. А на деревню тем временем посягают дельцы, которые хотят сделать из Авдеевки привлекательное место для туристов.

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Список серий 1-го сезона сериала «Ни к селу, ни к городу 2» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
10 мая 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
10 мая 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
10 мая 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
10 мая 2022
График выхода всех сериалов
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