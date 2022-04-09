В 1 сезоне сериала «Наш блюз» переплетаются судьбы совершенно разных и незнакомых друг с другом людей. Каждый из героев – самый обычный «среднестатистический» житель города, в котором зрители могут узнать себя или своих знакомых. И каждый из них проживает свою судьбу, не имея возможности получить стороннюю помощь. Их чувства могут быть сладкими, горькими, кислыми, восхитительно нежными и тающими или, напротив, до неприличия острыми. Однако всем персонажам суждено хотя бы раз случайно встретиться в толпе на острове Чеджу. Ничего страшного, если они не узнают друг друга. Жизнь лучше знает, куда ведут их пути.