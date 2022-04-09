Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Наш блюз 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Наш блюз
Киноафиша Сериалы Наш блюз Сезоны Сезон 1

Our Blues
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 20 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Наш блюз»

В 1 сезоне сериала «Наш блюз» переплетаются судьбы совершенно разных и незнакомых друг с другом людей. Каждый из героев – самый обычный «среднестатистический» житель города, в котором зрители могут узнать себя или своих знакомых. И каждый из них проживает свою судьбу, не имея возможности получить стороннюю помощь. Их чувства могут быть сладкими, горькими, кислыми, восхитительно нежными и тающими или, напротив, до неприличия острыми. Однако всем персонажам суждено хотя бы раз случайно встретиться в толпе на острове Чеджу. Ничего страшного, если они не узнают друг друга. Жизнь лучше знает, куда ведут их пути.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.6 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Наш блюз» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
16 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
17 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
23 апреля 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
24 апреля 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
30 апреля 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
7 мая 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
8 мая 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
14 мая 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
15 мая 2022
Серия 13 Episode 13
Сезон 1 Серия 13
21 мая 2022
Серия 14 Episode 14
Сезон 1 Серия 14
22 мая 2022
Серия 15 Episode 15
Сезон 1 Серия 15
28 мая 2022
Серия 16 Episode 16
Сезон 1 Серия 16
29 мая 2022
Серия 17 Episode 17
Сезон 1 Серия 17
4 июня 2022
Серия 18 Episode 18
Сезон 1 Серия 18
5 июня 2022
Серия 19 Episode 19
Сезон 1 Серия 19
11 июня 2022
Серия 20 Episode 20
Сезон 1 Серия 20
12 июня 2022
График выхода всех сериалов
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Первая часть особенно страшная: топ-4 самых жутких ловушек «Пилы»
313 миллионов часов смотрели только 1 из них: 10 лучших фильмов Netflix, которые зацепили всех в 2025-м
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше