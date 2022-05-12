В 1 сезоне сериала «Дикая красота» наследник влиятельной в ЮАР бизнес-империи встречается с загадочной незнакомкой. Женщина происходит из простой небогатой семьи и, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к высшему свету. Тем не менее ей удается быстро покорить сердца всех его родственников. Семья владеет крупнейшим в стране модным домом, производит популярную косметику и одежду и буквально купается в роскоши. Таинственная дама получает доступ ко всем этим благам, однако она не спешит наслаждаться новой жизнью. В ее планах – отомстить самонадеянным богачам за свое трагическое прошлое.