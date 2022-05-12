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Дикая красота 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Дикая красота
Киноафиша Сериалы Дикая красота Сезоны Сезон 1

Savage Beauty 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 12 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 6
Продолжительность сезона 5 часов 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Дикая красота»

В 1 сезоне сериала «Дикая красота» наследник влиятельной в ЮАР бизнес-империи встречается с загадочной незнакомкой. Женщина происходит из простой небогатой семьи и, на первый взгляд, не имеет никакого отношения к высшему свету. Тем не менее ей удается быстро покорить сердца всех его родственников. Семья владеет крупнейшим в стране модным домом, производит популярную косметику и одежду и буквально купается в роскоши. Таинственная дама получает доступ ко всем этим благам, однако она не спешит наслаждаться новой жизнью. В ее планах – отомстить самонадеянным богачам за свое трагическое прошлое.

Рейтинг сериала

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5.9 IMDb
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Список серий сериала Дикая красота График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
12 мая 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
12 мая 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
12 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
12 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
12 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2022
График выхода всех сериалов
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