В 1 сезоне сериала «Сестры: Узы крови» лучшие подруги Сара и Кеми живут в небольшом нигерийском городке. Всю свою жизнь девушки были неразлучны: они вместе учились в школе и вместе строили планы на будущее. Однако все меняется, когда у одной из них появляется загадочный жених. Сара без памяти влюбляется в совершенно идеального, на первый взгляд, Колу. Он богат, красив и отвечает ей взаимностью, так что вскоре в городе должны зазвонить свадебные колокола. Однако мужчина неожиданно исчезает прямо с собственной помолвки… и причина известна только Саре и Кеми. Теперь они вынуждены бежать, чтобы скрыть страшную тайну.