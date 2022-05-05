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Сестры: Узы крови 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Сестры: Узы крови
Киноафиша Сериалы Сестры: Узы крови Сезоны Сезон 1

Blood Sisters 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 4
Продолжительность сезона 3 часа 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Сестры: Узы крови»

В 1 сезоне сериала «Сестры: Узы крови» лучшие подруги Сара и Кеми живут в небольшом нигерийском городке. Всю свою жизнь девушки были неразлучны: они вместе учились в школе и вместе строили планы на будущее. Однако все меняется, когда у одной из них появляется загадочный жених. Сара без памяти влюбляется в совершенно идеального, на первый взгляд, Колу. Он богат, красив и отвечает ей взаимностью, так что вскоре в городе должны зазвонить свадебные колокола. Однако мужчина неожиданно исчезает прямо с собственной помолвки… и причина известна только Саре и Кеми. Теперь они вынуждены бежать, чтобы скрыть страшную тайну.

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Сестры: Узы крови График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сестры по крови It's a Bloody Affair
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2022
Сестры в бегах Run Sisters Run
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2022
Охота The Hunt
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Добыча The Catch
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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