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Городская дьяволица 2019 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Городская дьяволица
Киноафиша Сериалы Городская дьяволица Сезоны Сезон 2

Machikado Mazoku
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 7 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Городская дьяволица»

Во 2 сезоне сериала «Городская дьяволица» наследница темных сил Юко Йошида готовится к очередному состязанию со своей кровной противницей – наследницей света Момо Чиодой. Но теперь девушкам предстоит не только доказать свою демоническую силу, но и утвердиться в человеческом мире. Обеим противницам предстоит ставать выпускные школьные тесты, и ни одна из них не имеет права ударить в грязь лицом. Для всех окружающих они – обычные выпускницы, но на самом деле каждая из них ежедневно сталкивается со смертельными опасностями. Ситуацию осложняет то, что об их тайной войне не должен узнать никто из смертных.

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Список серий сериала Городская дьяволица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1 Episode 1
Сезон 2 Серия 1
7 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 2 Серия 2
14 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 2 Серия 3
21 апреля 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 2 Серия 4
28 апреля 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 2 Серия 5
5 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 2 Серия 6
12 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 2 Серия 7
19 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 2 Серия 8
26 мая 2022
Серия 9 Episode 9
Сезон 2 Серия 9
2 июня 2022
Серия 10 Episode 10
Сезон 2 Серия 10
16 июня 2022
Серия 11 Episode 11
Сезон 2 Серия 11
16 июня 2022
Серия 12 Episode 12
Сезон 2 Серия 12
30 июня 2022
График выхода всех сериалов
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