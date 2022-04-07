Во 2 сезоне сериала «Городская дьяволица» наследница темных сил Юко Йошида готовится к очередному состязанию со своей кровной противницей – наследницей света Момо Чиодой. Но теперь девушкам предстоит не только доказать свою демоническую силу, но и утвердиться в человеческом мире. Обеим противницам предстоит ставать выпускные школьные тесты, и ни одна из них не имеет права ударить в грязь лицом. Для всех окружающих они – обычные выпускницы, но на самом деле каждая из них ежедневно сталкивается со смертельными опасностями. Ситуацию осложняет то, что об их тайной войне не должен узнать никто из смертных.