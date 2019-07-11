В 1 сезоне сериала «Городская дьяволица» девушка-подросток Юко Йошида просыпается однажды утром и обнаруживает у себя рога, хвост и огромные магические силы. Ее мать рассказывает героине семейную тайну: оказывается, в жилах женщин их рода из поколения в поколение течет кровь дьявола. Теперь Юко – Теневая госпожа, которая должна бороться на стороне сил зла. Главная задача девушки – победить наследницу клана Света. Ей оказывается Момо Чиода, которая учится в той же школе, что и сама Юко. Но вызвав соперницу на поединок, героиня понимает, что пока что у Света больше сил, чем у Тьмы. Ей придется много работать над своей дьявольской сущностью.