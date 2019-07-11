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Городская дьяволица 2019, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Городская дьяволица
Киноафиша Сериалы Городская дьяволица Сезоны Сезон 1

Machikado Mazoku
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 11 июля 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Городская дьяволица»

В 1 сезоне сериала «Городская дьяволица» девушка-подросток Юко Йошида просыпается однажды утром и обнаруживает у себя рога, хвост и огромные магические силы. Ее мать рассказывает героине семейную тайну: оказывается, в жилах женщин их рода из поколения в поколение течет кровь дьявола. Теперь Юко – Теневая госпожа, которая должна бороться на стороне сил зла. Главная задача девушки – победить наследницу клана Света. Ей оказывается Момо Чиода, которая учится в той же школе, что и сама Юко. Но вызвав соперницу на поединок, героиня понимает, что пока что у Света больше сил, чем у Тьмы. Ей придется много работать над своей дьявольской сущностью.

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Список серий сериала Городская дьяволица График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Юко пробуждается!! По семейным обстоятельствам ты теперь девушка-демон Yuko Awakens!! For Family Reasons You're Now a Demon Girl
Сезон 1 Серия 1
11 июля 2019
Насколько ты спортивный?! Все колеблется Just How Sporty Are You?! Everything is Fluctuating
Сезон 1 Серия 2
18 июля 2019
Кошмар или предок?! На дверной порог спускается тьма Nightmare or Forebear?! The Doorstop of Darkness Descends
Сезон 1 Серия 3
25 июля 2019
Обострите свой ум!! Недавно пробужденные силы девочки-волшебницы Sharpen Your Mind!! The Newly Awakened Powers of the Magical Girl
Сезон 1 Серия 4
1 августа 2019
Город, полный ловушек?! Демон на грани пробуждает новую способность A Town Full of Traps?! The Demon on the Brink Awakens a New Ability
Сезон 1 Серия 5
8 августа 2019
Мужество смотреть в будущее!! Тяжелый каток не остановится Courage to Face the Future!! The Heavy Roller Won't Stop
Сезон 1 Серия 6
15 августа 2019
Розовый метод!! Колесо Судьбы - это круглая шина!! The Pink Method!! The Wheel of Fate is a Round Tire!!
Сезон 1 Серия 7
22 августа 2019
Проклятый плод!! Остерегайтесь Кислого Микан!! The Cursed Fruit!! Beware the Sour Mikan!!
Сезон 1 Серия 8
29 августа 2019
Выпускные экзамены!! Сегодня я один из тех мозговитых демонов!! Final Exams!! Today I'm One of Those Brainy Demons!!
Сезон 1 Серия 9
5 сентября 2019
Предок эволюционирует!! Пара очков отражается в темной лаборатории The Ancestor Evolves!! A Pair of Glasses Reflect Within a Dark Lab
Сезон 1 Серия 10
12 сентября 2019
Снова погружаемся в мечты!! Прорвать розовую линию обороны Diving into Dreams Once Again!! Break Through the Pink Defense Line
Сезон 1 Серия 11
19 сентября 2019
Чувства для передачи!! Новый скачок вперед для Демонов!! Feelings to Convey!! A New Leap Forward for Demonkind!!
Сезон 1 Серия 12
26 сентября 2019
График выхода всех сериалов
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