Золотое божество 2018 - 2026, 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Золотое божество
Сезоны
Сезон 5
Golden Kamuy
18+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
5 января 2026
Год выпуска
2026
Количество серий
12
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.8
Оцените
13
голосов
8
IMDb
График выхода новых серий Золотое божество 5 сезона
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Город воссоединений
Town of Reunions
Сезон 5
Серия 1
5 января 2026
Запускайте фейерверки!
Send Up The Fireworks!
Сезон 5
Серия 2
12 января 2026
Номер один Токусиро-сан
Tokushirou-san's Number One
Сезон 5
Серия 3
19 января 2026
Создание родины
Making a Homeland
Сезон 5
Серия 4
26 января 2026
Малоберцовая кость
Pinky Bone
Сезон 5
Серия 5
2 февраля 2026
Причина всего
The Cause of Everything
Сезон 5
Серия 6
9 февраля 2026
Ипопте
Ipopte
Сезон 5
Серия 7
16 февраля 2026
Токийская история любви
Tokyo Love Story
Сезон 5
Серия 8
23 февраля 2026
Episode 9
Сезон 5
Серия 9
2 марта 2026
Episode 10
Сезон 5
Серия 10
9 марта 2026
Episode 11
Сезон 5
Серия 11
16 марта 2026
Episode 12
Сезон 5
Серия 12
23 марта 2026
