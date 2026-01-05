Оповещения от Киноафиши
Золотое божество 2018 - 2026, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Золотое божество
Golden Kamuy 18+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 5 января 2026
Год выпуска 2026
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.8
Оцените 13 голосов
8 IMDb

График выхода новых серий Золотое божество 5 сезона

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Город воссоединений Town of Reunions
Сезон 5 Серия 1
5 января 2026
Запускайте фейерверки! Send Up The Fireworks!
Сезон 5 Серия 2
12 января 2026
Номер один Токусиро-сан Tokushirou-san's Number One
Сезон 5 Серия 3
19 января 2026
Создание родины Making a Homeland
Сезон 5 Серия 4
26 января 2026
Малоберцовая кость Pinky Bone
Сезон 5 Серия 5
2 февраля 2026
Причина всего The Cause of Everything
Сезон 5 Серия 6
9 февраля 2026
Ипопте Ipopte
Сезон 5 Серия 7
16 февраля 2026
Токийская история любви Tokyo Love Story
Сезон 5 Серия 8
23 февраля 2026
Episode 9
Сезон 5 Серия 9
2 марта 2026
Episode 10
Сезон 5 Серия 10
9 марта 2026
Episode 11
Сезон 5 Серия 11
16 марта 2026
Episode 12
Сезон 5 Серия 12
23 марта 2026
