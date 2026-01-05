Спустя 31 год это культовое аниме наконец получит перезапуск: новый сериал уже анонсировали — что известно?

Прилучный кусает локти: как живет Агата Муцениеце после развода — снимается, вышла замуж и даже родить успела

30 лет и 15 сезонов: этот спин-офф «Игры престолов» задрал планку невероятно высоко — но выдержат ли зрители?

Только дети СССР вспомнят 5 жутких мультиков по кадрам: заяц из «Ну, погоди!» отдыхает (в этом тесте есть кое-что хуже)

В России этот сериал в духе «Голодных игр» прошел незамеченным, а в США тут же сняли ремейк — оригинал был слишком крут, чтобы его превзойти

Без танков и пришельцев: военная драма с Петровым неожиданно растрогала британцев — награды буквально сложили к ногам

Из-за «Слова пацана» в Госдуме хотят вернуть цензуру в кино как при СССР: «Кого мы воспитываем вот уже 40 лет?»

«Пятнадцать лет лежал без движения»: Бортко официально вернулся с новым фильмом

Тест: угадайте советский фильм по зимнему кадру

«Простите меня»: Михалков назвал «Жмурки» Балабанова «клизмой» и признался, почему решил сыграть в легендарной «чернухе»