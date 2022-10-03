В 4 сезоне сериала «Золотое божество» приключения ветерана русско-японской войны по имени Сугимото продолжаются. Напомним, в предыдущих сезонах Сугимото Саичи занимался добычей золота. На одном из приисков его напарник поведал историю о том, что один человек похитил золото у народа айну и спрятал его на острове Хоккайдо. Даже несмотря на то, что преступника поймали и отправили за решетку, он не выдал секрет о местонахождении сокровища. Вместо этого, он сделал тату на телах других заключенных. Вскоре они сбежали из тюрьмы. Саичи хочет найти золото раньше них, и ему придется поторопиться.