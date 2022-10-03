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Золотое божество 2018 - 2023, 4 сезон

Постер к 4-му сезону сериала Золотое божество
Киноафиша Сериалы Золотое божество Сезоны Сезон 4

Golden Kamuy 18+
Оригинальное название Season 4
Название Сезон 4
Премьера сезона 3 октября 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут
О чем 4-й сезон сериала «Золотое божество»

В 4 сезоне сериала «Золотое божество» приключения ветерана русско-японской войны по имени Сугимото продолжаются. Напомним, в предыдущих сезонах Сугимото Саичи занимался добычей золота. На одном из приисков его напарник поведал историю о том, что один человек похитил золото у народа айну и спрятал его на острове Хоккайдо. Даже несмотря на то, что преступника поймали и отправили за решетку, он не выдал секрет о местонахождении сокровища. Вместо этого, он сделал тату на телах других заключенных. Вскоре они сбежали из тюрьмы. Саичи хочет найти золото раньше них, и ему придется поторопиться.

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Список серий сериала Золотое божество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Побег из России Rushin' Outta Russia
Сезон 4 Серия 1
3 октября 2022
Кокон Cocoon
Сезон 4 Серия 2
10 октября 2022
Запах серы The Smell of Sulfur
Сезон 4 Серия 3
17 октября 2022
Избалованный богатый ребенок Spoiled Rich Kid
Сезон 4 Серия 4
24 октября 2022
Кинематограф Cinematograph
Сезон 4 Серия 5
31 октября 2022
Сладкая ложь Sweet Lies
Сезон 4 Серия 6
7 ноября 2022
Бегство из Карафуто Fleeing Karafuto
Сезон 4 Серия 7
15 мая 2023
Человек бурого медведя Brown Bear Man
Сезон 4 Серия 8
22 мая 2023
Соучастник Partner in Crime
Сезон 4 Серия 9
29 мая 2023
Идеальная мать Perfect Mother
Сезон 4 Серия 10
5 июня 2023
Пароход Steamship
Сезон 4 Серия 11
12 июня 2023
Разряд Discharge
Сезон 4 Серия 12
19 июня 2023
Золотое божество The Vanished Kamuy
Сезон 4 Серия 13
26 июня 2023
График выхода всех сериалов
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