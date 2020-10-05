В 3 сезоне сериала «Золотое божество» минуло некоторое время после судьбоносных событий предыдущего сезона. Главному герою пришлось отправиться своей дорогой, а его напарнице и приятелю Сираиси Еситаке – своей. Кроме того, Сугимото потерял все добытые карты. Он отправляется в опасное путешествие на Карафуто, чтобы отыскать их. На этом непростом пути ему оказывают содействие давний знакомый Танигаки Гэндзиро, сержант Цукисима Хадзимэ и лейтенант Който Отоносин. Команде предстоит столкнуться со множеством опасностей, противостоять врагам и не утратить при этом человеческие качества.