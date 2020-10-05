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Золотое божество 2018, 3 сезон

Постер к 3-му сезону сериала Золотое божество
Киноафиша Сериалы Золотое божество Сезоны Сезон 3

Golden Kamuy 18+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 октября 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 3-й сезон сериала «Золотое божество»

В 3 сезоне сериала «Золотое божество» минуло некоторое время после судьбоносных событий предыдущего сезона. Главному герою пришлось отправиться своей дорогой, а его напарнице и приятелю Сираиси Еситаке – своей. Кроме того, Сугимото потерял все добытые карты. Он отправляется в опасное путешествие на Карафуто, чтобы отыскать их. На этом непростом пути ему оказывают содействие давний знакомый Танигаки Гэндзиро, сержант Цукисима Хадзимэ и лейтенант Който Отоносин. Команде предстоит столкнуться со множеством опасностей, противостоять врагам и не утратить при этом человеческие качества.

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Список серий сериала Золотое божество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
На Сахалин To Sakhalin
Сезон 3 Серия 1
5 октября 2020
Стенька Stenka
Сезон 3 Серия 2
12 октября 2020
Игогуса Igogusa
Сезон 3 Серия 3
19 октября 2020
Шоу бессмертного Сугимото Харакири The Immortal Sugimoto Harakiri Show
Сезон 3 Серия 4
26 октября 2020
Граница The Border
Сезон 3 Серия 5
2 ноября 2020
Плохая примета Bad Sign
Сезон 3 Серия 6
9 ноября 2020
Меко Ояси Meko Oyasi
Сезон 3 Серия 7
16 ноября 2020
Убийца Manslayer
Сезон 3 Серия 8
23 ноября 2020
Революционный Revolutionary
Сезон 3 Серия 9
30 ноября 2020
Догнать волка Catching Up to the Wolf
Сезон 3 Серия 10
7 декабря 2020
Грех и примесь Sin and Impurity
Сезон 3 Серия 11
14 декабря 2020
Жить To Live
Сезон 3 Серия 12
21 декабря 2020
График выхода всех сериалов
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