Во 2 сезоне сериала «Золотое божество» лейтенант Цуруми приходит к Эдогаю, таксидермисту, который находится в городе Юбари. У него появляется новая идея, которая внесет сумятицу в битву за тайник. Герой хочет создать фальшивые скины, которые узнает только он. Эдогаю удается сделать шесть наборов подделок, когда на его мастерскую совершили нападение. Ему удалось сбежать, и вместе с сержантом Цукисимой он укрылся в местной шахте. Огата и Сугимото последовали за ними. Хидзиката, который теперь временно присоединился к Сугимото, остается в Юбари. Мастерскую Эдогая окружили воины из седьмого отряда.