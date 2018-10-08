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Золотое божество 2018, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Золотое божество
Киноафиша Сериалы Золотое божество Сезоны Сезон 2

Golden Kamuy 18+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 8 октября 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 2-й сезон сериала «Золотое божество»

Во 2 сезоне сериала «Золотое божество» лейтенант Цуруми приходит к Эдогаю, таксидермисту, который находится в городе Юбари. У него появляется новая идея, которая внесет сумятицу в битву за тайник. Герой хочет создать фальшивые скины, которые узнает только он. Эдогаю удается сделать шесть наборов подделок, когда на его мастерскую совершили нападение. Ему удалось сбежать, и вместе с сержантом Цукисимой он укрылся в местной шахте. Огата и Сугимото последовали за ними. Хидзиката, который теперь временно присоединился к Сугимото, остается в Юбари. Мастерскую Эдогая окружили воины из седьмого отряда.

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Список серий сериала Золотое божество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Эдогай-кун Edogai-kun
Сезон 2 Серия 1
8 октября 2018
Подделки Fakes
Сезон 2 Серия 2
15 октября 2018
Поговорим о прошлом Let's Talk About the Past
Сезон 2 Серия 3
22 октября 2018
Великий план проникновения в 7-й отряд Асахикавы The Great Plan to Infiltrate the Asahikawa 7th Division
Сезон 2 Серия 4
29 октября 2018
Внутри живота Inside the Belly
Сезон 2 Серия 5
5 ноября 2018
Брат Некко Ani Nekko
Сезон 2 Серия 6
12 ноября 2018
Камуи Хопунире Kamuy Hopunire
Сезон 2 Серия 7
19 ноября 2018
Голубые глаза Blue Eyes
Сезон 2 Серия 8
26 ноября 2018
Звук засады The Sound of an Ambush
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2018
В ночь новолуния On the Night of the New Moon
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2018
Перегруженный Overwhelmed
Сезон 2 Серия 11
17 декабря 2018
Вызывать Call Out
Сезон 2 Серия 12
24 декабря 2018
График выхода всех сериалов
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