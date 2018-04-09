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Золотое божество 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Золотое божество
Киноафиша Сериалы Золотое божество Сезоны Сезон 1

Golden Kamuy 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 9 апреля 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 12
Продолжительность сезона 6 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Золотое божество»

В 1 сезоне сериала «Золотое божество» в центре событий оказывается Саити Сугимото, ветеран русско-японской войны. Теперь он неустанно трудится в шахтах на Хоккайдо, чтобы прокормить вдову своего погибшего на войне друга. Внезапно до героя доносятся странные слухи о золотом кладе айнов. Шифр с координатами, где расположен тайник, набит на теле осужденных в виде татуировок. Преступники отбывают срок в тюрьме Абасири. Вскоре выясняется, что банда преступников совершила побег из тюремного заключения. Сугимото нужно опередить бандитов и первому добраться до золота. Ему оказывает помощь девушка-айну.

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Список серий сериала Золотое божество График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Венкамуй Wenkamuy
Сезон 1 Серия 1
9 апреля 2018
Нопперабо Nopperabo
Сезон 1 Серия 2
16 апреля 2018
Камуй Мосир Kamuy Mosir
Сезон 1 Серия 3
23 апреля 2018
Смерть с косой Grim Reaper
Сезон 1 Серия 4
30 апреля 2018
Гонка Race
Сезон 1 Серия 5
7 мая 2018
Душа охотника Hunter's Soul
Сезон 1 Серия 6
14 мая 2018
Осложнение Complication
Сезон 1 Серия 7
21 мая 2018
Глаза убийцы Eyes of a Murderer
Сезон 1 Серия 8
28 мая 2018
Блестящий Gleaming
Сезон 1 Серия 9
4 июня 2018
Попутчик Fellow Traveler
Сезон 1 Серия 10
11 июня 2018
Все, Собирайтесь! Это отель для убийств! Everybody, Get Together! It's a Murder Hotel!
Сезон 1 Серия 11
18 июня 2018
Трикстер Фокс Trickster Fox
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2018
График выхода всех сериалов
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