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Том Свифт 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Том Свифт
Киноафиша Сериалы Том Свифт Сезоны Сезон 1

Tom Swift
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 31 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Том Свифт»

В 1 сезоне сериала «Том Свифт» главный герой собирается во что бы то ни стало выяснить правду о внезапном исчезновении своего отца. Ради этого он готов отказаться от своей роскошной жизни и отправиться в опасное приключение. Том Свифт – темнокожий гей, а также миллиардер-изобретатель. Он узнает о научно-фантастическом заговоре, в результате которого пропал его отец. Вскоре мужчина выясняет, что его неприятель — это большая организация, состоящая из существ, похожих на большие иллюминаторы со щупальцами. Они проникают во все сферы жизни главного героя и мешают ему осуществить задуманное.

Рейтинг сериала

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3.3 IMDb
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Список серий сериала Том Свифт График выхода всех сериалов
Сезон 1
....И взлет на Сатурн …And the Liftoff to Saturn
Сезон 1 Серия 1
31 мая 2022
...И завиток 4б …And The 4b Curl
Сезон 1 Серия 2
7 июня 2022
...И девять дюймов опасности ...And Nine Inches of Danger
Сезон 1 Серия 3
14 июня 2022
...И шоколадные ковбои ...And the Chocolate Cowboys
Сезон 1 Серия 4
21 июня 2022
...И разбившийся котильон ...And the Crashed Cotillion
Сезон 1 Серия 5
28 июня 2022
...И незаконнорожденный мустанг ...And the Misbegotten Mustang
Сезон 1 Серия 6
5 июля 2022
...И Книга Исаака ...And the Book of Isaac
Сезон 1 Серия 7
12 июля 2022
...И двое его мужчин и ребенок ...And His Two Men and a Baby
Сезон 1 Серия 8
19 июля 2022
...И ночь, которую нужно запомнить ...And the Night to Remember
Сезон 1 Серия 9
26 июля 2022
...И цена прощения ...And the Cost of Forgiveness
Сезон 1 Серия 10
2 августа 2022
График выхода всех сериалов
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