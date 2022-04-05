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Перестану быть героем 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Перестану быть героем
Киноафиша Сериалы Перестану быть героем Сезоны Сезон 1

Yûsha, yamemasu 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 5 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Перестану быть героем»

В 1 сезоне сериала «Перестану быть героем» супергерой по имени Лео страдает от одиночества и непонимания. В прошлом он в одиночку разбил страшную армию демонов, пытавшуюся захватить мир. Однако люди не одарили его своей благодарностью и любовью, а, напротив, стали бояться его и решили лишить его суперсил «от греха подальше». Обидевшись на своих сородичей, Лео решил перейти на сторону врагов, надеясь, что хотя бы демоны примут его лучше. Теперь бывший герой сам встает во главе армии, которую когда-то почти уничтожил. Его задача – возродить войска и повторить нападение на людей.

Рейтинг сериала

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6.6 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Перестану быть героем» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Мое следующее интервью во Дворце Королевы Демонов! My Next Interview's at the Demon Queen's Palace!
Сезон 1 Серия 1
5 апреля 2022
Стремитесь облегчить бремя себя будущего! Strive to Ease the Burden on Your Future Self!
Сезон 1 Серия 2
12 апреля 2022
Немного мысли имеет большое значение для эффективности! A Little Bit of Thought Goes a Long Way for Efficiency!
Сезон 1 Серия 3
19 апреля 2022
Пьянка из ада The Drinking Party From Hell
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2022
Если вы хотите бросить, сначала обсудите это If You Want to Quit Talk It Out First
Сезон 1 Серия 5
3 мая 2022
Герой рассказывает свою историю о бремени The Hero Shares His Tale of Burden
Сезон 1 Серия 6
10 мая 2022
Хороший воин не всегда хороший босс A Good Warrior Isn't Always a Good Boss
Сезон 1 Серия 7
17 мая 2022
Токио, 2060 год н.э. Tokyo, 2060 A.D.
Сезон 1 Серия 8
24 мая 2022
Я хочу перестать геройствовать I Want to Quit Heroing
Сезон 1 Серия 9
31 мая 2022
Я спасу мир, даже если для этого придется его уничтожить I'll Save the World, Even If That Means Destroying It
Сезон 1 Серия 10
7 июня 2022
Что делает героя What Makes a Hero
Сезон 1 Серия 11
14 июня 2022
Перестану быть героем I'm Quitting Heroing
Сезон 1 Серия 12
21 июня 2022
График выхода всех сериалов
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