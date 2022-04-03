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Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов
Киноафиша Сериалы Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов Сезоны Сезон 1

Trapped in a Dating Sim: The World of Otome Games Is Tough for Mobs
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 3 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 12
Продолжительность сезона 4 часа 36 минут
О чем 1-й сезон сериала «Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов»

В 1 сезоне сериала «Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов» обычный японский менеджер среднего звена Леон играет со своей вредной сестрой в ее любимую видеоигру. Но неожиданно герой понимает, что погрузился в сюжет слишком глубоко, и игра вовсе не выглядит ненастоящей. В этой новой для него реальности миром правят женщины – властные и жестокие воительницы, использующие рабов-мужчин для своих утех и грязной работы. Выйти из игры парню не удается, а значит, он должен пройти сюжет до конца. Ради свободы всех игроков-мужчин ему придется устроить революцию и свергнуть кошмарную тиранию матриархата.

Рейтинг сериала

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7.3 IMDb
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Список серий сериала Мир отомэ-игр – это тяжелый мир для мобов График выхода всех сериалов
Сезон 1
Я ненавижу этот мир I hate this world
Сезон 1 Серия 1
3 апреля 2022
Разве она не чай? Isn't she there tea?
Сезон 1 Серия 2
10 апреля 2022
Давай сразимся, принц Let's duel, Prince
Сезон 1 Серия 3
17 апреля 2022
Можно ли его отрегулировать? Is it okay to adjust it?
Сезон 1 Серия 4
24 апреля 2022
Это круто It's Awesome
Сезон 1 Серия 5
1 мая 2022
Мы оба ненавидим горячих парней We Both Hate Hot Guys
Сезон 1 Серия 6
8 мая 2022
Мы оба ненавидим горячих парней We Both Hate Hot Guys
Сезон 1 Серия 7
15 мая 2022
Это не игра This Isn't a Game
Сезон 1 Серия 8
22 мая 2022
Она тряпка She's a Doormat
Сезон 1 Серия 9
29 мая 2022
В отличие от вас, подражающих дворянам Unlike You Wannabe Nobles
Сезон 1 Серия 10
5 июня 2022
Что я могу сделать сейчас What I Can Do Now
Сезон 1 Серия 11
12 июня 2022
Неважно, насколько сложен мир отомэ-игры No Matter How Tough the World of Otome Game Is
Сезон 1 Серия 12
19 июня 2022
График выхода всех сериалов
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