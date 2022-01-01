Это история о 30-летнем геймере Игоре, который проводит большую часть свободного времени за компьютером, играя в онлайн-игры. Жизнь героя меняется, когда ему приходится столкнуться с персонажами своей любимой компьютерной игры наяву. Они вышли из-под контроля и перестают ему подчиняться. Теперь не только Игорю, но и окружающим грозит опасность. Развязка этой истории окажется весьма неожиданной. Сериал можно посмотреть в виде отдельных 12-минутных эпизодов в формате киносторис, либо в виде полнометражной картины.