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Киноафиша Сериалы Одна жизнь
Одна жизнь (2022 - …) Одна жизнь
Год выпуска 2022
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 12 минут
Стрим-сервис KION
Продолжительность 1 час 36 минут
О чем сериал

Это история о 30-летнем геймере Игоре, который проводит большую часть свободного времени за компьютером, играя в онлайн-игры. Жизнь героя меняется, когда ему приходится столкнуться с персонажами своей любимой компьютерной игры наяву. Они вышли из-под контроля и перестают ему подчиняться. Теперь не только Игорю, но и окружающим грозит опасность. Развязка этой истории окажется весьма неожиданной. Сериал можно посмотреть в виде отдельных 12-минутных эпизодов в формате киносторис, либо в виде полнометражной картины. 

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Даниил Вахрушев
Даниил Вахрушев
Таша Цветкова
Таша Цветкова
Аскар Нигамедзянов
Аскар Нигамедзянов
Екатерина Сёмина
Александр Резалин
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1
TBA, 8 эпизодов
 
Кадры из сериала
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