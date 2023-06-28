Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Захваченный рейс 2023 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Захваченный рейс
Киноафиша Сериалы Захваченный рейс Сезоны Сезон 1

Hijack
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 28 июня 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 22 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Захваченный рейс»

В 1 сезоне сериала «Угон» в Лондон из американского аэропорта отправляется самолет с полным экипажем и пассажирами на борту. До точки назначения ему остается лететь без малого семь часов, однако в пути случается непредвиденное. В диспетчерскую приходит тревожное сообщение, что в самолете находятся террористы, захватившие судно и угрожающие жизни ни в чем не повинных граждан. К спасательной спецоперации привлекают опытного военного переговорщика Сэма Нельсона. Его задача – оставаться на связи с угонщиками все время полета и контролировать ситуацию на борту. Он использует всю свою отвагу и хитрость, чтобы спасти людей.

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Список серий 1-го сезона сериала «Захваченный рейс» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Посадка заканчивается Final Call
Сезон 1 Серия 1
28 июня 2023
3 градуса 3 Degrees
Сезон 1 Серия 2
28 июня 2023
Вхолостую Draw a Blank
Сезон 1 Серия 3
4 июля 2023
Нет ответа Not Responding
Сезон 1 Серия 4
12 июля 2023
Меньше часа Less Than an Hour
Сезон 1 Серия 5
19 июля 2023
Тянем время Comply Slowly
Сезон 1 Серия 6
26 июля 2023
Всем приготовиться Brace Brace Brace
Сезон 1 Серия 7
2 августа 2023
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Сулейман реально в такую влюбился? Вот как на самом деле выглядела Хюррем — ИИ создал портрет согласно историческим справкам (фото)
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
«Напуган, одинок и подавлен»: после этого малоизвестного Sci-Fi-фильма Стивен Кинг ещё долго приходил в себя — и всему виной СССР
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше