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Детки не в клетке 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Детки не в клетке
Киноафиша Сериалы Детки не в клетке Сезоны Сезон 1

Wild Babies 6+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 мая 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 4 часа 32 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Детки не в клетке»

В 1 сезоне сериала «Детки не в клетке» события разворачиваются в условиях дикой среды. Это сложный мир, довольно беспощадный к своим обитателям. Он живет по своим правилам и требует их строгого соблюдения. Именно этому учат своих малышей львы, слоны, пингвины, панголины и другие обитатели дикой природы. Детеныши наблюдают за взрослыми особями, копируют их повадки, резвятся, но при этом впервые чувствуют в себе пробуждение инстинктов и зов природы. Им следует быть осторожными и осмотрительными. Тигрята и львята изучают мир вокруг себя, получают новые навыки, охотятся и начинают жить по правилам стаи.

Рейтинг сериала

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7.7 IMDb
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Список серий сериала Детки не в клетке График выхода всех сериалов
Сезон 1
Новички New Arrivals
Сезон 1 Серия 1
5 мая 2022
Дома в одиночестве Home Alone
Сезон 1 Серия 2
5 мая 2022
На ходу On The Move
Сезон 1 Серия 3
5 мая 2022
Большие семьи Big Families
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
Связующие узы Bonds That Tie
Сезон 1 Серия 5
5 мая 2022
Найти свое место Finding Your Place
Сезон 1 Серия 6
5 мая 2022
Опасные жилища Hostile Homes
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2022
Стать взрослее Stepping Up
Сезон 1 Серия 8
5 мая 2022
График выхода всех сериалов
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