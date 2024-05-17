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Большая сигара 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Большая сигара
Киноафиша Сериалы Большая сигара Сезоны Сезон 1

The Big Cigar 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 17 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 6
Продолжительность сезона 3 часа 54 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Большая сигара»

В 1 сезоне сериала «The Big Cigar» в центре событий находится афроамериканский революционер Хьюи П. Ньютон, который участвовал в создании знаменитой политической партии за права темнокожего населения США. Организация боролась за равноправие, однако сама избрала путь насилия и угроз. В конце 60-х Ньютона обвинили в гибели сотрудника правоохранительных органов, но ему удалось скрыться. Спустя некоторое время Хьюи стал главным подозреваемым еще в одном убийстве. Ньютону пришлось уехать на Остров свободы. В этом ему помог известный голливудский режиссер, снявший множество культовых картин. 

Рейтинг сериала

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5.8 IMDb
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Список серий сериала Большая сигара График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пантера / продюсер Panther / Producer
Сезон 1 Серия 1
17 мая 2024
Кубинец The Cuban
Сезон 1 Серия 2
17 мая 2024
Оружие и маца Guns & Matzah
Сезон 1 Серия 3
24 мая 2024
Для чего нужны друзья What Are Friends For?
Сезон 1 Серия 4
31 мая 2024
Потерянный рай Lost Paradise
Сезон 1 Серия 5
7 июня 2024
Пират The Pirate
Сезон 1 Серия 6
14 июня 2024
График выхода всех сериалов
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