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Три занятых Дебры 2020 - 2022, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Три занятых Дебры
Киноафиша Сериалы Три занятых Дебры Сезоны Сезон 2

Three Busy Debras
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 24 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 2-й сезон сериала «Три занятых Дебры»

Во 2 сезоне сериала «Три занятых Дебры» история о трех отчаянных домохозяйках из штата Коннектикут продолжается. Впереди главных героинь ожидает много увлекательных приключений и абсурдных ситуаций. Напомним, в предыдущем сезоне три Дебры пробовали себя в разных сферах жизни. Одна из женщин построила политическую карьеру, вторая решила поступить в школу, а третья завела необычные любовные отношения. Кроме того, в Лемонкурде произошел сбой в банковской системе, в результате чего все жители неожиданно в разы улучшили свое финансовое положение. А вот Дебра попала в затруднительное положение.

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Три занятых Дебры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Молочная засуха The Milk Drought
Сезон 2 Серия 1
24 апреля 2022
Великая дебрессия The Great Debpression
Сезон 2 Серия 2
24 апреля 2022
Почетный орден Дебры The Honorable Order of the Debras
Сезон 2 Серия 3
1 мая 2022
Заполучить Дебру, удержать Дебру To Have Debra, To Hold Debra
Сезон 2 Серия 4
1 мая 2022
Операция: Команда морских котиков Дебры Operation: Seal Team Debra
Сезон 2 Серия 5
8 мая 2022
Кто это сделал? Who Has Done It?
Сезон 2 Серия 6
8 мая 2022
У Дебры есть парень? Debra Gets a Boyfriend
Сезон 2 Серия 7
15 мая 2022
Час женской истории Women's History Hour
Сезон 2 Серия 8
15 мая 2022
Нонна Nonna
Сезон 2 Серия 9
22 мая 2022
Метеорит The Meteor
Сезон 2 Серия 10
22 мая 2022
График выхода всех сериалов
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