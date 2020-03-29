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Три занятых Дебры 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Три занятых Дебры
Киноафиша Сериалы Три занятых Дебры Сезоны Сезон 1

Three Busy Debras
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 29 марта 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 6
Продолжительность сезона 1 час 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Три занятых Дебры»

В 1 сезоне сериала «Три занятых Дебры» действие разворачивается в вымышленном городке Лемонкурде. Это богатый пригород штата Коннектикут. Там живут три домохозяйки, которых по случайному стечению обстоятельств одинаково зовут. Более того, Дебры похожи друг на друга внешне, предпочитают одинаковый стиль в одежде и имеют схожие увлечения. Их жизнь нельзя назвать скучной. Дамы то пытаются скрыть убийство мальчика в бассейне, то пытаются вступить в закрытый клуб, то заводят дружбу с сестрой одной из Дебр - Барброй. Одна Дебра становится политиком, другая поступает в старшую школу, а третья заводит романтические отношения со своим братом. 

Рейтинг сериала

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6.1 IMDb
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Список серий сериала Три занятых Дебры График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Очень Дебровое Рождество A Very Debra Christmas
Сезон 1 Серия 1
29 марта 2020
Клуб Тележка Cartwheel Club
Сезон 1 Серия 2
5 апреля 2020
Ночевка! Sleepover!
Сезон 1 Серия 3
12 апреля 2020
Барбра Barbra
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2020
Банкомат (Все деньги) ATM (All the Money)
Сезон 1 Серия 5
26 апреля 2020
Деспринга Debspringa
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2020
График выхода всех сериалов
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