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Подводная лодка Yakamoz S-245 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Подводная лодка Yakamoz S-245
Киноафиша Сериалы Подводная лодка Yakamoz S-245 Сезоны Сезон 1

Yakamoz S-245 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 7
Продолжительность сезона 5 часов 22 минуты
О чем 1-й сезон сериала «Подводная лодка Yakamoz S-245»

В 1 сезоне сериала «Подводная лодка Yakamoz S-245» в центре событий оказывается морской биолог Арман. Он руководит командой людей, который укрылись на подводной лодке, чтобы спастись во время апокалипсиса, вызванного неожиданной вспышкой на солнце. Арман и несколько исследователей, попавших в столь необычные для каждого из них условия, пытаются выяснить, в чем заключается миссия подводной субмарины. Эта ситуация приводит к открытому конфликту с военными, которые управляют лодкой. Главным героям предстоит не только уцелеть самим, но и спасти несколько сотен тысяч людей, которые отчаянно нуждаются в их помощи.

Рейтинг сериала

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6.2 IMDb
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Список серий сериала Подводная лодка Yakamoz S-245 График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 1. Bölüm
Сезон 1 Серия 1
20 апреля 2022
Серия 2 2. Bölüm
Сезон 1 Серия 2
20 апреля 2022
Серия 3 3. Bölüm
Сезон 1 Серия 3
20 апреля 2022
Серия 4 4. Bölüm
Сезон 1 Серия 4
20 апреля 2022
Серия 5 5. Bölüm
Сезон 1 Серия 5
20 апреля 2022
Серия 6 6. Bölüm
Сезон 1 Серия 6
20 апреля 2022
Серия 7 7. Bölüm
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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