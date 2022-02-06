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Страшный человек 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Страшный человек
Киноафиша Сериалы Страшный человек Сезоны Сезон 1

Ningen Kowai
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 февраля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 5
Продолжительность сезона 2 часа 30 минут
О чем 1-й сезон сериала «Страшный человек»

В 1 сезоне сериала «Страшный человек» незрячий массажист Умэки узнает от гейши Кохару, что его желание сбудется, если он отправится к Хякудоиси и запишется к фармацевту. После трех с половиной месяцев глаза Умэки открылись, но выражение лица его супруги Отаке осталось прежним. Иноске рассказывает своему приятелю Кикудзиро о девушке Одама. Тот дает ему совет, который меняет жизни всех действующих лиц. Мастер-красильщик Коньи, Кузо, испытывает настоящее благоговение перед полотнами Ойран. Эта его одержимость приводит к печальным последствиям. Хансичи и Хана собирались пожениться, но их планам помешало нападение... черепахи.

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Список серий 1-го сезона сериала «Страшный человек» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сердце Heart
Сезон 1 Серия 1
6 февраля 2022
Занятость Тацуми Цудзи Tatsumi's Tsuji occupancy
Сезон 1 Серия 2
13 февраля 2022
Конья Такао Konya Takao
Сезон 1 Серия 3
20 февраля 2022
Минатогава / Верхний Miyatogawa / Upper
Сезон 1 Серия 4
27 февраля 2022
Минатогава, внизу Miyatogawa, below
Сезон 1 Серия 5
6 марта 2022
График выхода всех сериалов
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