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Полицейское братство 2022, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Полицейское братство
Киноафиша Сериалы Полицейское братство Сезоны Сезон 1

Полицейское братство 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 18 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Полицейское братство»

В 1 сезоне сериала «Полицейское братство» пожилой следователь Шавырин проходит медицинское обследование и узнает, что жить ему осталось недолго. Он готовится совершить самоубийство, чтобы обмануть судьбу. Однако в Петербург из столицы неожиданно приезжает его юная дочь Настя, мечтающая продолжить семейное дело, и Шавырин решает еще пожить ради нее. Девушка знакомится с оперативником Никитой, который оказывается сыном другого легендарного полицейского – бывшего полковника Тарасова, который как раз выходит из тюрьмы и хочет отомстить тому, кто его посадил. Планы обоих отцов в корне меняются из-за отношений, возникших между детьми.

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Список серий 1-го сезона сериала «Полицейское братство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
18 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
18 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
18 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
19 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
19 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
19 апреля 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
20 апреля 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
20 апреля 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
20 апреля 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
21 апреля 2022
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
21 апреля 2022
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
21 апреля 2022
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
25 апреля 2022
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
25 апреля 2022
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
25 апреля 2022
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
26 апреля 2022
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
26 апреля 2022
Серия 18
Сезон 1 Серия 18
26 апреля 2022
Серия 19
Сезон 1 Серия 19
27 апреля 2022
Серия 20
Сезон 1 Серия 20
27 апреля 2022
График выхода всех сериалов
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