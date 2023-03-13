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Моя мама — шпион 2023, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Моя мама — шпион
Киноафиша Сериалы Моя мама — шпион Сезоны Сезон 1

Моя мама — шпион 16+
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2023
Год выпуска 2023
Количество серий 17
Продолжительность сезона 6 часов 48 минут
О чем 1-й сезон сериала «Моя мама — шпион»

В 1 сезоне сериала «Моя мама – шпион» милая и добрая голубоглазая блондинка Даша живет тихой, непримечательной жизнью. Она самая обычная домохозяйка, супруга врача-стоматолога и заботливая мать. Но однажды на ее пороге появляется незнакомец, который «активирует» ее воспоминания, стертые два десятка лет назад. Даша узнает, что на самом деле она – настоящая шпионка, звезда тайного спецотдела, которая находилась «в запасе». Женщина должна вернуться к работе, избавиться от маскировки и вступить в команду вместе со своим бывшим женихом Макаровым. Ей предстоит выбрать, кем она хочет быть: женой стоматолога или девушкой Бонда.

Рейтинг сериала

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5.7 IMDb
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Список серий сериала Моя мама — шпион График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2023
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2023
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
14 марта 2023
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
15 марта 2023
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
16 марта 2023
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
20 марта 2023
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
21 марта 2023
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
22 марта 2023
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
23 марта 2023
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
27 марта 2023
Серия 11
Сезон 1 Серия 11
28 марта 2023
Серия 12
Сезон 1 Серия 12
29 марта 2023
Серия 13
Сезон 1 Серия 13
30 марта 2023
Серия 14
Сезон 1 Серия 14
3 апреля 2023
Серия 15
Сезон 1 Серия 15
4 апреля 2023
Серия 16
Сезон 1 Серия 16
5 апреля 2023
Серия 17
Сезон 1 Серия 17
6 апреля 2023
График выхода всех сериалов
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