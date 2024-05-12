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Интервью с вампиром 2 сезон смотреть онлайн

Постер к 2-му сезону сериала Интервью с вампиром
Киноафиша Сериалы Интервью с вампиром Сезоны Сезон 2

Interview with the Vampire
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 12 мая 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 8
Продолжительность сезона 9 часов 20 минут
О чем 2-й сезон сериала «Интервью с вампиром»

Во 2 сезоне сериала «Интервью с вампиром» новообращенный Луи теперь живет наедине с малышкой Клодией. Они уверены, что избавились от Лестата, которого они оба очень боялись, несмотря на любовь и привязанность к нему. Однако древний вампир не собирается сдаваться так легко. Пока что он парализован и похож на живую мумию, но достаточно одной случайно упавшей на его губы капли крови – и он сможет возродиться, чтобы отомстить предавшим его друзьям. Тем временем Луи и Клодия встречают мощный клан своих итальянских сородичей, которые сомневаются в их праве на территорию и кровь. Героям грозит смертельная опасность.

Рейтинг сериала

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7.5 IMDb
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Список серий 2-го сезона сериала «Интервью с вампиром» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Что могут сказать проклятые проклятым What Can the Damned Really Say to the Damned
Сезон 2 Серия 1
12 мая 2024
Знаешь ли ты, что значит быть любимым смертью? Do You Know What It Means to Be Loved by Death
Сезон 2 Серия 2
19 мая 2024
Нет боли No Pain
Сезон 2 Серия 3
26 мая 2024
Я хочу тебя больше всего на свете I Want You More Than Anything in the World
Сезон 2 Серия 4
2 июня 2024
Не бойтесь, просто начните запись Don't Be Afraid, Just Start the Tape
Сезон 2 Серия 5
9 июня 2024
Как свет, которым Бог сотворил мир, прежде чем он создал свет Like the Light by Which God Made the World Before He Made Light
Сезон 2 Серия 6
16 июня 2024
Я не мог предотвратить это I Could Not Prevent It
Сезон 2 Серия 7
23 июня 2024
И это конец. Больше ничего не осталось And That's the End of It. There's Nothing Else
Сезон 2 Серия 8
30 июня 2024
График выхода всех сериалов
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