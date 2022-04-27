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Список покупок убийцы 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Список покупок убийцы
Киноафиша Сериалы Список покупок убийцы Сезоны Сезон 1

The Murderer's Shopping List
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 27 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 8
Продолжительность сезона 8 часов 0 минут
О чем 1-й сезон сериала «Список покупок убийцы»

В 1 сезоне сериала «Список покупок убийцы» молодой парень Ан Дэ Сон живет вместе с матерью и работает в семейном продуктовом магазинчике на окраине Сеула. Однако его настоящая мечта – покончить с этим бессмысленным прозябанием и выучиться на государственного служащего. Несмотря на множество врожденных талантов, поддержку мамы и помощь подруги-полицейской, ему никак не удается сдать экзамен и поступить в университет. Однажды неподалеку от магазина происходит кровавое преступление, а на месте трагедии обнаруживается единственная улика – забытый убийцей чек на покупку в магазинчике Дэ Сона.

Рейтинг сериала

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7.1 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Список покупок убийцы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
27 апреля 2022
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
28 апреля 2022
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
4 мая 2022
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
5 мая 2022
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
11 мая 2022
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
12 мая 2022
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
18 мая 2022
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
19 мая 2022
График выхода всех сериалов
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