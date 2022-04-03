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Сезон 48
Chto? Gde? Kogda?
16+
Премьера сезона
3 апреля 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
20
Продолжительность сезона
31 час 40 минут
Рейтинг шоу
8.1
Оцените
11
голосов
8.2
IMDb
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Весенняя серия. Игра первая
Сезон 48
Серия 1
3 апреля 2022
Весенняя серия. Игра вторая
Сезон 48
Серия 2
10 апреля 2022
Весенняя серия. Игра третья
Сезон 48
Серия 3
17 апреля 2022
Весенняя серия. Финал
Сезон 48
Серия 4
24 апреля 2022
Летняя серия. Игра первая
Сезон 48
Серия 5
22 мая 2022
Летняя серия. Игра вторая
Сезон 48
Серия 6
29 мая 2022
Летняя серия. Игра третья
Сезон 48
Серия 7
5 июня 2022
Летняя серия. Финал
Сезон 48
Серия 8
13 июня 2022
Осенняя серия. Игра первая
Сезон 48
Серия 9
25 сентября 2022
Осенняя серия. Игра вторая
Сезон 48
Серия 10
2 октября 2022
Осенняя серия. Игра третья
Сезон 48
Серия 11
9 октября 2022
Осенняя серия. Игра четвёртая
Сезон 48
Серия 12
16 октября 2022
Осенняя серия. Игра пятая
Сезон 48
Серия 13
23 октября 2022
Осенняя серия. Финал
Сезон 48
Серия 14
30 октября 2022
Зимняя серия. Игра первая
Сезон 48
Серия 15
20 ноября 2022
Зимняя серия. Игра вторая
Сезон 48
Серия 16
27 ноября 2022
Зимняя серия. Игра третья
Сезон 48
Серия 17
4 декабря 2022
Зимняя серия. Игра четвёртая
Сезон 48
Серия 18
11 декабря 2022
Зимняя серия. Игра пятая
Сезон 48
Серия 19
18 декабря 2022
Финал года
Сезон 48
Серия 20
25 декабря 2022
График выхода всех сериалов
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