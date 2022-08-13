Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Просто кухня (2017), 12 сезон
О телешоу
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Просто кухня
Сезоны
Сезон 12
Просто кухня
12+
Название
Сезон 12
Премьера сезона
13 августа 2022
Год выпуска
2022
Количество серий
20
Продолжительность сезона
8 часов 40 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
Написать отзыв
Список серий телешоу Просто кухня
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Выпуск 223
Сезон 12
Серия 1
13 августа 2022
Выпуск 224
Сезон 12
Серия 2
20 августа 2022
Выпуск 225
Сезон 12
Серия 3
27 августа 2022
Выпуск 226
Сезон 12
Серия 4
3 сентября 2022
Выпуск 227
Сезон 12
Серия 5
10 сентября 2022
Выпуск 228
Сезон 12
Серия 6
17 сентября 2022
Выпуск 229
Сезон 12
Серия 7
24 сентября 2022
Выпуск 230
Сезон 12
Серия 8
1 октября 2022
Выпуск 231
Сезон 12
Серия 9
8 октября 2022
Выпуск 232
Сезон 12
Серия 10
15 октября 2022
Выпуск 233
Сезон 12
Серия 11
22 октября 2022
Выпуск 234
Сезон 12
Серия 12
29 октября 2022
Выпуск 235
Сезон 12
Серия 13
5 ноября 2022
Выпуск 236
Сезон 12
Серия 14
12 ноября 2022
Выпуск 237
Сезон 12
Серия 15
19 ноября 2022
Выпуск 238
Сезон 12
Серия 16
26 ноября 2022
Выпуск 239
Сезон 12
Серия 17
3 декабря 2022
Выпуск 240
Сезон 12
Серия 18
10 декабря 2022
Выпуск 241
Сезон 12
Серия 19
17 декабря 2022
Выпуск 242
Сезон 12
Серия 20
24 декабря 2022
График выхода всех сериалов
Что не так с печеньем Пифии в «Матрице»: этого не заметил даже Нео
Понятно, почему Боярская без ума: горячие кадры с Матвеевым со съемок сериала «Полдень»
«Я мучился, перематывал, переслушивал»: есть только 1 причина, почему кинокритик Шпагин не смог осилить «Ликвидацию»
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
8 000 000 причин уйти и хлопнуть дверью: Бурак Озчивит бросил сериал «Основание: Осман» на полпути — но его героя в турдизи еще покажут
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Собрались смотреть «Мажора» по порядку? Собрали для вас хронологию сезонов и фильмов — теперь не запутаетесь в сюжете
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
Уничтожит половину «Мстителей» по щелчку пальцев: самым сильным героем «Фантастической четверки» стал вовсе не Мистер Фантастик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667