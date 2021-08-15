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Рогов в деле (2020), 2 сезон

Постер к 2-му сезону телешоу Рогов в деле
Киноафиша Сериалы Рогов в деле Сезоны Сезон 2

Рогов в деле 16+
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 августа 2021
Год выпуска 2021
Количество серий 20
Продолжительность сезона 16 часов 20 минут
О чем 2-й сезон телешоу «Рогов в деле»

Во 2-м сезоне шоу «Рогов в деле» появятся новые героини, которые хотят преобразить себя и собственную жизнь. После развода Алиса работает таксисткой и живет в одной комнате вместе с родственниками. Однако даже после тяжелых жизненных испытаний многие люди все равно не воспринимают девушку всерьез из-за детской внешности. Ксения решилась начать самостоятельную жизнь в 36 лет, похудеть и найти любимое занятие. Несмотря на многие личные успехи, у нее до сих пор не получилось полюбить себя. Рогов сделает все возможное, чтобы помочь этим и другим героиням, а изменения в их жизни будут касаться не только внешнего вида.

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Список серий 2-го сезона телешоу «Рогов в деле» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Выпуск 1
Сезон 2 Серия 1
15 августа 2021
Выпуск 2
Сезон 2 Серия 2
22 августа 2021
Выпуск 3
Сезон 2 Серия 3
29 августа 2021
Выпуск 4
Сезон 2 Серия 4
5 сентября 2021
Выпуск 5
Сезон 2 Серия 5
12 сентября 2021
Выпуск 6
Сезон 2 Серия 6
19 сентября 2021
Выпуск 7
Сезон 2 Серия 7
26 сентября 2021
Выпуск 8
Сезон 2 Серия 8
3 октября 2021
Выпуск 9
Сезон 2 Серия 9
10 октября 2021
Выпуск 10
Сезон 2 Серия 10
17 октября 2021
Выпуск 11
Сезон 2 Серия 11
24 октября 2021
Выпуск 12
Сезон 2 Серия 12
31 октября 2021
Выпуск 13
Сезон 2 Серия 13
7 ноября 2021
Выпуск 14
Сезон 2 Серия 14
14 ноября 2021
Выпуск 15
Сезон 2 Серия 15
21 ноября 2021
Выпуск 16
Сезон 2 Серия 16
28 ноября 2021
Выпуск 17
Сезон 2 Серия 17
5 декабря 2021
Выпуск 18
Сезон 2 Серия 18
12 декабря 2021
Выпуск 19
Сезон 2 Серия 19
19 декабря 2021
Выпуск 20
Сезон 2 Серия 20
26 декабря 2021
График выхода всех сериалов
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