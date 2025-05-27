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Америка ищет таланты (2006), 20 сезон
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Америка ищет таланты
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Сезон 20
America's Got Talent
Премьера сезона
27 мая 2025
Год выпуска
2025
Количество серий
11
Продолжительность сезона
22 часа 0 минут
Рейтинг шоу
0.0
Оцените
0
голосов
5.8
IMDb
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График выхода новых серий Америка ищет таланты 20 сезона
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Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
TBA
Сезон 20
Серия 1
27 мая 2025
Auditions 2
Сезон 20
Серия 2
3 июня 2025
Auditions 3
Сезон 20
Серия 3
10 июня 2025
TBA
Сезон 20
Серия 4
17 июня 2025
TBA
Сезон 20
Серия 5
24 июня 2025
TBA
Сезон 20
Серия 6
8 июля 2025
TBA
Сезон 20
Серия 7
15 июля 2025
TBA
Сезон 20
Серия 8
22 июля 2025
TBA
Сезон 20
Серия 9
29 июля 2025
TBA
Сезон 20
Серия 10
5 августа 2025
TBA
Сезон 20
Серия 11
12 августа 2025
График выхода всех сериалов
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