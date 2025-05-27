Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Америка ищет таланты (2006), 20 сезон

Постер к 20-му сезону телешоу Америка ищет таланты
Киноафиша Сериалы Америка ищет таланты Сезоны Сезон 20

America's Got Talent
Премьера сезона 27 мая 2025
Год выпуска 2025
Количество серий 11
Продолжительность сезона 22 часа 0 минут

Рейтинг шоу

0.0
Оцените 0 голосов
5.8 IMDb
Написать отзыв
График выхода новых серий Америка ищет таланты 20 сезона График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Сезон 13
Сезон 14
Сезон 15
Сезон 16
Сезон 17
Сезон 18
Сезон 19
Сезон 20
TBA
Сезон 20 Серия 1
27 мая 2025
Auditions 2
Сезон 20 Серия 2
3 июня 2025
Auditions 3
Сезон 20 Серия 3
10 июня 2025
TBA
Сезон 20 Серия 4
17 июня 2025
TBA
Сезон 20 Серия 5
24 июня 2025
TBA
Сезон 20 Серия 6
8 июля 2025
TBA
Сезон 20 Серия 7
15 июля 2025
TBA
Сезон 20 Серия 8
22 июля 2025
TBA
Сезон 20 Серия 9
29 июля 2025
TBA
Сезон 20 Серия 10
5 августа 2025
TBA
Сезон 20 Серия 11
12 августа 2025
График выхода всех сериалов
Сулейман делал «макияж», но в особых случаях: этот обряд султана держали в секрете в «Великолепном веке»
Вы точно не угадаете, где снимали сериал «Между нами глубокое море» — нет, это не Сочи и не Алушта
Тест: кто прячется за бородой? Этих советских актеров знают все — но только без растительности на лице
«Анимация стирает все границы»: советский мульт про Китай 70-летней давности полюбили даже в США — а россияне окрестили «агиткой»
Самый жуткий трукрайм последних лет снят не в США или Англии, а в СНГ: каждая серия — кошмарная история реального маньяка
Лица хейтеров представили? Теперь официально — «Поднятие уровня» стало самым популярным аниме в России, а Дандадан не попал даже в топ-3
«Это супер мило»: по «Алисе в Стране чудес» выпустят аниме — его снял режиссер «Темного дворецкого», а трейлер уже доступен (видео)
В гангстерский мини-сериал Фрэнсиса Форда Копполы вошли удаленные сцены из «Крестного отца» — никто этого не заметил
Дежавю в «Игре в кальмара»: помните Ён Ми из 2-го сезона — у нее есть целых 4 сходства с героиней из 1-го
Он — студент, ей… 12!? Сью влюбилась в Рида в «Фантастической четверке» при сомнительных обстоятельствах — в «Первых шагах» показывать не рискнули
Мультивселенные и револьверы: лишь два грядущих фэнтези смогут повторить успех «Властелина колец» — одно из них снимают уже 10 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше