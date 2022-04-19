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Нереалити 1 сезон смотреть онлайн

Постер к 1-му сезону сериала Нереалити
Киноафиша Сериалы Нереалити Сезоны Сезон 1

Нереалити 18+
Название Сезон 1
Премьера сезона 19 апреля 2022
Год выпуска 2022
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 20 минут
О чем 1-й сезон сериала «Нереалити»

В 1 сезоне сериала «Нереалити» Рита долгое время жила в Москве, но по воле случая ей пришлось вернуться в родной город. Десять лет подряд девушка снималась в реалити-шоу, находясь под постоянным вниманием операторов и зрителей. Теперь героине предстоит начать жизнь заново. Осуществить эту цель ей мешает амплуа коварной интриганки, которое закрепилось за Ритой в ходе шоу. Соседи и знакомые сторонятся Риту и не доверяют ей. Но во время съемочного процесса героиня воспитала в себе упорство и несгибаемость. Эти качества помогут ей восстановить репутацию и заслужить право быть счастливой несмотря ни на что.

Рейтинг сериала

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6.9 IMDb
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Список серий 1-го сезона сериала «Нереалити» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Серия 1
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2022
Серия 2
Сезон 1 Серия 2
19 апреля 2022
Серия 3
Сезон 1 Серия 3
21 апреля 2022
Серия 4
Сезон 1 Серия 4
26 апреля 2022
Серия 5
Сезон 1 Серия 5
28 апреля 2022
Серия 6
Сезон 1 Серия 6
3 мая 2022
Серия 7
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2022
Серия 8
Сезон 1 Серия 8
10 мая 2022
Серия 9
Сезон 1 Серия 9
12 мая 2022
Серия 10
Сезон 1 Серия 10
17 мая 2022
График выхода всех сериалов
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