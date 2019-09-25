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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 8 Серия 17

Чикаго в огне 2012 17 серия 8 сезон

8.5 Оцените
10 голосов
Все серии 8 сезона «Чикаго в огне»
Священная земля
Сезон 8 / Серия 1 25 сентября 2019
Настоящий выстрел в руку
Сезон 8 / Серия 2 2 октября 2019
Бесплодные земли
Сезон 8 / Серия 3 9 октября 2019
Инфекция, часть 1
Сезон 8 / Серия 4 16 октября 2019
Собраться
Сезон 8 / Серия 5 23 октября 2019
Что пошло не так
Сезон 8 / Серия 6 30 октября 2019
Добро пожаловать в сумасшедший город
Сезон 8 / Серия 7 6 ноября 2019
Пока не увижу, не поверю
Сезон 8 / Серия 8 13 ноября 2019
Лучший друг волшебство
Сезон 8 / Серия 9 20 ноября 2019
Держись за нашу землю
Сезон 8 / Серия 10 8 января 2020
Где мы в конечном итоге
Сезон 8 / Серия 11 15 января 2020
А потом появился Ник Портер
Сезон 8 / Серия 12 22 января 2020
Добро пожаловать в Чикаго
Сезон 8 / Серия 13 5 февраля 2020
Выключите его
Сезон 8 / Серия 14 12 февраля 2020
Вне сети
Сезон 8 / Серия 15 26 февраля 2020
Склонность утопающей жертвы
Сезон 8 / Серия 16 4 марта 2020
Защитите ребенка
Сезон 8 / Серия 17 18 марта 2020
Я прикрою тебя
Сезон 8 / Серия 18 25 марта 2020
Осветите вещи
Сезон 8 / Серия 19 8 апреля 2020
Оригинальный колокол 51-й
Сезон 8 / Серия 20 15 апреля 2020
О чем серия

В 8 сезоне 17 серии сериала «Чикаго в огне» Кейси и Галло расследуют причины возгорания в коттедже, где проживали мать и ее ребенок. Херманн хочет, чтобы коллеги относились к нему с большим почтением. Кидд надеется вернуться в сообщество.

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