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Киноафиша Сериалы Чикаго в огне Сезоны Сезон 7 Серия 12

Чикаго в огне 2012 12 серия 7 сезон

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Все серии 7 сезона «Чикаго в огне»
Под присмотром
Сезон 7 / Серия 1 26 сентября 2018
На войне
Сезон 7 / Серия 2 3 октября 2018
30% ловкости рук
Сезон 7 / Серия 3 10 октября 2018
Это не из жалости
Сезон 7 / Серия 4 17 октября 2018
Взрывоопасная смесь
Сезон 7 / Серия 5 24 октября 2018
Доказательство
Сезон 7 / Серия 6 31 октября 2018
Твоя новая жизнь
Сезон 7 / Серия 7 7 ноября 2018
Решение всему
Сезон 7 / Серия 8 14 ноября 2018
Всегда есть подвох
Сезон 7 / Серия 9 5 декабря 2018
Здесь столько всего произошло
Сезон 7 / Серия 10 9 января 2019
Твой выбор
Сезон 7 / Серия 11 16 января 2019
Поступай правильно
Сезон 7 / Серия 12 23 января 2019
Купание
Сезон 7 / Серия 13 6 февраля 2019
Дело не в хоккее
Сезон 7 / Серия 14 13 февраля 2019
Я все видел
Сезон 7 / Серия 15 20 февраля 2019
Сам виноват
Сезон 7 / Серия 16 27 февраля 2019
Сдвинуть стену
Сезон 7 / Серия 17 27 марта 2019
Невезения не существует
Сезон 7 / Серия 18 3 апреля 2019
Пока не стихнет шторм
Сезон 7 / Серия 19 24 апреля 2019
Сделаем все, что сможем
Сезон 7 / Серия 20 8 мая 2019
Идея фикс
Сезон 7 / Серия 21 15 мая 2019
Я тебя не оставлю
Сезон 7 / Серия 22 22 мая 2019
О чем серия

В 7 сезоне 12 серии сериала «Чикаго в огне» пожарные отправляются на дорожно-транспортное происшествие,  одним из участников которого стал мотоциклист. Кейси и Северайд ощущают, что обстоятельства этой автокатастрофы не так просты, как кажется.

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